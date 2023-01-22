Неосторожность и ледяной туман: вот что может случиться

Попавшее на радары многих федеральных СМИ массовое ДТП произошло 14 января, когда температура достигала значений —60°С, а еще через несколько дней температура упала еще на несколько пунктов. На фоне морозов в воздухе появляется ледяной туман, который усугубляется снежной пылью и выхлопными газами.
По предварительным данным, причиной случившейся аварии стали превышение скорости водителями и неверно выбранная дистанция в условиях очень ограниченной видимости. Пострадал один человек, его жизнь вне опасности. Коммунальные службы помогли участникам отбуксировать машины и добраться до населенных пунктов. Однако в ближайшее время жителям региона необходимо будет соблюдать максимальную осторожность.
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Источник: YouTube / Мир 24