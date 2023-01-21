Специалисты назвали «жирный» минус электромобилей

Что делать, когда такие машины ломаются?

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Дело в том, что сломавшийся электромобиль можно буксировать только определенным образом. Если это не учитывать, машине можно нанести значительные повреждения.

Это связано с тем, что автомобили с чисто электрическим приводом, даже когда они не работают, продолжают производить электричество при вращении колес.

Когда электромобиль катится за буксировщиком, вращающиеся колеса приводят в движение электродвигатель на оси, и он продолжает генерировать электроэнергию, как это и бывает при рекуперации на выбеге. Если при этом система высокого напряжения неактивна, может произойти повреждение управляющей электроники.

Существуют разные способы обойти эту проблему, однако большинство решений подходит только для определенных моделей электромобилей.

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Разрешено ли буксировать электромобиль или нет, указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если производитель этого не запрещает, то дает четкую инструкцию, как сделать это безопасно.

Есть определенные модели, в которых предусмотрен специальный режим, когда электродвигатель может быть отсоединен от колес. Тогда он не вращается при буксировке, и электромобиль можно безопасно «тянуть». Некоторые модели разрешается буксировать на нейтральной передаче на короткие расстояния. Например, для VW ID.3 такое расстояние не должно превышать 50 км при скорости 50 км/ч, а для Citroën C-Zero — 30 км при скорости не выше 30 км/ч.

Многие производители вообще запрещают буксировать свои электромобили. Например, в руководстве по эксплуатации Nissan с Leaf или BMW с i4 прямо сказано: «Автомобиль нельзя буксировать при транспортировке».

Таким образом, чаще всего для электромобилей рекомендуется только один вариант буксировки: погрузка автомобиля на эвакуатор с помощью крана или тросовой лебедки.

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Источник: autozeitung.de



Фото: Depositphotos

Фото: АГН «Москва»