Нива Спорт: все о технической части и сроках выхода — журнал За рулем

Нива Спорт: все о технической части и сроках выхода

Внедорожники под таким именем вскоре будут производиться мелкой серией...

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Раскрыты точные характеристики прототипа автомобиля Niva Sport. Показанный на фото образец «засветили» на проходившей в минувшие выходные под Тольятти «Гонке чемпионов». По данным источника, под капотом у автомобиля 16-клапанный двигатель 1.6, развивающий «в стоке» 106 л.с. и, вероятно, подвергнутый некоторой форсировке.

Помимо этого автомобиль имеет усиленное шасси (детали не сообщаются), грязевые покрышки с литыми дисками, расширители арок, воздухозаборник капота, рычаг раздаточной коробки Niva Travel, измененный центральный тоннель, оригинальные руль и рулевую колонку, подрулевые переключатели Granta, отделку салона кожей с красными вставками.

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Напомним, Niva Sport может послужить своеобразным «проводником» более мощного двигателя во все семейство Niva Legend: если технические решения приживутся на мелкосерийном детище спортподразделения ООО «Лада Спорт», есть вероятность их распространения на машины конвейерной сборки.

По первоначальным планам, дочерняя АВТОВАЗу компания «Лада Спорт» должна начать производить спортивную Ниву в 2023 году, но представитель завода в беседе с «За рулем» подтвердить эту информацию не решился.

Нива Спорт: все о технической части и сроках выхода

Источник: Telegram / RCI News

Фото: https://t.me/rcinews

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