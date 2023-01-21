Как защитить машину от зимних реагентов?

Зимой дороги обработаны химическими реагентами, которые, попадая в скрытые полости машины, провоцируют коррозию. Постепенно металл разъедается и, если стадия запущенная, могут появиться сквозные дыры, а конструкция автомобиля потеряет прочность. Как быть с этой проблемой?
Чтобы пресечь распространение ржавчины, нужно использовать мовили. Это такая смесь полимерных смол и ингибиторов коррозии. Благодаря мовилю скрытые полосы не поддаются воздействию кислорода и воды, поэтому не «цветут». Будет плюсом, если в составе мовиля есть цинк — он усилит действие защитного средства.
В прежние времена состав мовиля был другим. Несколько десятков лет назад они состояли из уайт-спирита, олифы и углеводородов. Подобный микс создавал предохраняющую пленку на слабозащищенных от ржавчины местах.
Каким машинам нужен еще один слой защиты от коррозии? Вот мнения автопроизводителей и экспертов.
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Источник: За рулем
Фото: За рулем, АГН «Москва»
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