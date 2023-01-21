Как защитить машину от зимних реагентов? — журнал За рулем

Как защитить машину от зимних реагентов?

Химикаты набиваются в уязвимые места автомобиля.

Материалы по теме
Izera — новый польский кроссовер

Зимой дороги обработаны химическими реагентами, которые, попадая в скрытые полости машины, провоцируют коррозию. Постепенно металл разъедается и, если стадия запущенная, могут появиться сквозные дыры, а конструкция автомобиля потеряет прочность. Как быть с этой проблемой?

Чтобы пресечь распространение ржавчины, нужно использовать мовили. Это такая смесь полимерных смол и ингибиторов коррозии. Благодаря мовилю скрытые полосы не поддаются воздействию кислорода и воды, поэтому не «цветут». Будет плюсом, если в составе мовиля есть цинк — он усилит действие защитного средства.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В прежние времена состав мовиля был другим. Несколько десятков лет назад они состояли из уайт-спирита, олифы и углеводородов. Подобный микс создавал предохраняющую пленку на слабозащищенных от ржавчины местах.

Каким машинам нужен еще один слой защиты от коррозии? Вот мнения автопроизводителей и экспертов.

Источник: За рулем

Фото: За рулем, АГН «Москва»

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Наше новое видео
Тест китайских кроссоверов Chery Omoda C5 и FAW T77
Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?
Двигатель Мустанга и клиренс 300 мм — крутой «уазик» из Америки

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров29
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: