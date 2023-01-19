Стало известно, на чем ездит президент АВТОВАЗа

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов использует в качество служебного транспорта автомобиль Lada Vesta Signature. Эта модель выпускалась на автозаводе в 2015–2018 гг. исключительно по индивидуальным заказам, хотя у руководства компании тогда и были планы наладить производство для массовой продажи.
Было изготовлено всего четыре экземпляра. Стоила такая Vesta Signature в те годы порядка миллиона рублей.
За счет удлиненной на 25 см версии Lada Vesta задние пассажиры получают 20 см дополнительного пространства, а вместо стандартного дивана установлены два индивидуальных комфортабельных кресла, разделяемых подлокотником.
Lada Vesta Signature отделана кожей по периметру салона. Натуральной кожей ручной работы обшит и рычаг переключения передач. Автомобиль имеет дополнительную шумоизоляцию.
Седан оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 л.с. «с комплексом инженерных решений, призванных снизить мехпотери и вибрации» и автоматизированной трансмиссией.
Источник: RCI News
Фото: RCI News, АВТОВАЗ
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