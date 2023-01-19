АВТОВАЗ выразил готовность к производству электромобиля E-Neva

Речь о сборке на заводе в Санкт-Петербурге, который, по предварительным данным, должен перезапуститься во втором полугодии 2023 года.

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АВТОВАЗ, вскоре вступающий во владение бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге, готов предложить мощности этого предприятия для сборки разработанного ВКО «Алмаз-Антей» электрического кроссовера C-класса E-Neva. Об этом источник сообщает со ссылкой на представителя АВТОВАЗа.

Отметим, ранее в январе президент АВТОВАЗа Максим Соколов говорил, что завод готов рассматривать в качестве партнерского проекта производство E-Neva в Санкт-Петербурге.

E-Neva был запатентован чуть более года назад. Планируется, что это будет целое семейство электромобилей. В январе 2023 года экспериментальный образец показали Путину, а глава Минпромторга Мантуров сравнил E-Neva с Tesla.

Источник: РИА Новости

Фото: «Алмаз-Антей», АВТОВАЗ