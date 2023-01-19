АВТОВАЗ продал множество машин без ЭРА-ГЛОНАСС. Их когда-нибудь укомплектуют? — журнал За рулем

АВТОВАЗ продал множество машин без ЭРА-ГЛОНАСС. Их когда-нибудь укомплектуют?

В сентябре 2021 года АВТОВАЗ начал выпускать и продавать через дилерскую сеть автомобили без блока ЭРА-ГЛОНАСС — с обязательством позже установить этот блок на уже проданные машины...

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В августе 2022 году блоки снова начали ставить на конвейере, но с выпущенными авто ситуация нормализуется медленнее. По отзывам в Сети, дилеры Lada по несколько раз переносят сроки визита для доукомплектации. Но теперь на этот счет есть официальное сообщение.

Дооснащение должно происходить до конца 2023 года. Мы проинформируем Росстандарт о запуске соответствующей отзывной кампании для автомобилей Lada. Пока объемы поставок блоков покрывают в основном нужды производства. Мы прилагаем все усилия для накопления нужного запаса компонентов для проведения процедуры дооснащения», — пишет источник со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа.

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Источник: Интерфакс

Фото: Автоваз

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