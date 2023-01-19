АВТОВАЗ продал множество машин без ЭРА-ГЛОНАСС. Их когда-нибудь укомплектуют?

В августе 2022 году блоки снова начали ставить на конвейере, но с выпущенными авто ситуация нормализуется медленнее. По отзывам в Сети, дилеры Lada по несколько раз переносят сроки визита для доукомплектации. Но теперь на этот счет есть официальное сообщение.
Дооснащение должно происходить до конца 2023 года. Мы проинформируем Росстандарт о запуске соответствующей отзывной кампании для автомобилей Lada. Пока объемы поставок блоков покрывают в основном нужды производства. Мы прилагаем все усилия для накопления нужного запаса компонентов для проведения процедуры дооснащения», — пишет источник со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа.
Источник: Интерфакс
Фото: Автоваз
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.