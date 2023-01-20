Под нажимом: Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Речь идет о деталях, которые не подпали под санкции.

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В марте Toyota, как и многие зарубежные автопроизводители, из-за санкций притормозила работу в стране. С начала июня 2022 года «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и Роспотребнадзор судятся с автоконцерном, требуя соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей в Россию.

И вот оказалось, что с конца прошлого года «Тойота Мотор» восстановила прямые поставки компонентов для гарантийного ремонта и технического обслуживания автомобилей и одобрила для своих официальных дилеров параллельный импорт.

В суде компания это подтвердила, предоставив в качестве доказательств таможенные декларации. В представительстве «Тойоты» отметили, что список деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой.

Впрочем, эксперты рынка говорят, что большинство комплектующих санкциями не запрещены, ввозить их в страну можно, и компания просто выдержала паузу, чтобы понаблюдать за ситуацией и принять решение, как действовать в новых условиях.

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Что касается «Общественной потребительской инициативы», то она будет добиваться восстановления поставок запчастей всех зарубежных компаний.

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Сейчас дилеры многих зарубежных компаний используют детали, ввезенные по параллельному импорту, и производители им в этом не препятствуют. На складах нужные комплектующие закончились, а ремонтировать машины по гарантии нужно. Известно также, что некоторые автоконцерны компенсируют им гарантийные затраты на закупку и установку таких запчастей.

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Источник: «Известия»

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