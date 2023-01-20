Российские автомобилисты рассказали, как справляться с морозами

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Сильные морозы заставили автолюбителей напрячься для того, чтобы сохранить возможность передвигаться на машине каждый день. Подход к этому может быть разным. Но, как говорит опрос «За рулем» в Viber, в котором приняло участие почти пять тысяч человек, главное слагаемое успеха — подготовка автомобиля до (!) зимы. Остальные результаты — в нашей инфографике.

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Был и еще один популярный ответ, который мы, увы, упустили среди предлагаемых вариантов, но в большом количестве нашли в комментариях: автозапуск по температуре. Подозреваем, что, добавь мы такой ответ, он набрал бы не менее 20%.

А еще налицо разброс подходов в зависимости от климатических зон. Так, пользователь Максим из Севастополя написал: «У нас сейчас +10. А холода — это —10». А вот Алексей Капитанов рассказал другое: «В Якутске —48, машина на зиму замораживается. Зачем ее насиловать, если есть автобусы».

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС



