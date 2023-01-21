Заканчиваются права? Можете их не менять — журнал За рулем

Заканчиваются права? Можете их не менять

У инспекторов ДПС не должно возникнуть вопросов к обладателям «просроченных» водительских удостоверений.

Материалы по теме
Назван самый комфортный (и доступный) кроссовер для семьи

Если срок действия водительского удостоверения заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, то менять их не надо. Согласно постановлению Правительства РФ № 626 от 9 апреля 2022 года, действие документа автоматически продлевается еще на три года.

Необходимые изменения появятся в электронной базе ГИБДД и, таким образом, вы спокойно можете предъявить инспектору действующие права. Вопросов возникнуть не должно.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Единственный нюанс: если вы собираетесь за границу на машине, то права поменять все же придется. Там российские законы не действуют. Ну или оформите международное водительское удостоверение.

О других изменениях, связанных с получением и заменах водительских прав, можно прочитать здесь.

Источник: За рулем

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест китайских кроссоверов Chery Omoda C5 и FAW T77
Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?
Двигатель Мустанга и клиренс 300 мм — крутой «уазик» из Америки

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров147
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: