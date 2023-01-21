Заканчиваются права? Можете их не менять

У инспекторов ДПС не должно возникнуть вопросов к обладателям «просроченных» водительских удостоверений.

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Если срок действия водительского удостоверения заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, то менять их не надо. Согласно постановлению Правительства РФ № 626 от 9 апреля 2022 года, действие документа автоматически продлевается еще на три года.

Необходимые изменения появятся в электронной базе ГИБДД и, таким образом, вы спокойно можете предъявить инспектору действующие права. Вопросов возникнуть не должно.

Единственный нюанс: если вы собираетесь за границу на машине, то права поменять все же придется. Там российские законы не действуют. Ну или оформите международное водительское удостоверение.

О других изменениях, связанных с получением и заменах водительских прав, можно прочитать здесь.

Источник: За рулем