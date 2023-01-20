Чем можно заменить Tiguan? Другим Фольксвагеном

В Россию начали завозить Volkswagen Tharu, разработанный для китайского рынка.

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Сегодня новый Volkswagen Tiguan из-за большого количества дорогих допов (цену на них сложно назвать адекватной) можно найти даже по цене 6,5 млн рублей.

В такой ситуации гораздо больший интерес вызывают китайские автомобили. Но не только китайских брендов, а и европейских. Привезенный из Поднебесной кроссовер будет дешевле экземпляра из складских запасов российского дилера.

При этом можно найти как уже привезенные машины, так и заказать любую модель в приглянувшейся комплектации — такие возможности открывает схема параллельного импорта.

Поэтому вы можете заказать вместо Тигуана Volkswagen Tharu, выпускаемый для китайского рынка на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

Этот автомобиль имеет схожие с Тигуаном габариты. Его длина, например, 4453 мм, тогда как длина Tiguan достигает 4509 мм.

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Двигатели Volkswagen Tharu всем хорошо знакомы. Это бензиновые турбомоторы 1.4 TSI и 2.0 TSI, мощность которых составляет 150 и 186 л.с.

В паре с ними устанавливаются не менее знакомые роботизированные коробки.

Российскому покупателю Volkswagen Tharu обойдется в 2 950 000 рублей. Но все зависит от курса валют на день заключения сделки.

Или за эти же деньги вы можете присмотреться к новому кроссоверу Mitsubishi, который тоже начали поставлять в Россию.

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Фото: Volkswagen