Догнать трактор легко, а вот остановить... (видео)

Полицейские долго преследовали тихохода-нарушителя.

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В Северной Каролине (США) кто-то позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный мужчина украл трактор John Deere и пытается давить на нем пешеходов на парковке.

Полиция прибыла на место и попыталась произвести задержание, но это оказалось непросто.

Тракторист решил устроить гонку, протаранив патрульный автомобиль. За нарушителем устремилось все управление полиции городка Бун. По колесам Джон Дира выстрелили и пробили переднее, из-за чего погоня стала напоминать парад, потому что скорость существенно снизилась.

Когда гонка закончилась, мужчина выбежал из трактора с ножом. Его усмирили с помощью электрошокера. В результате инцидента пострадало только имущество: три автомобиля, мусорный бак, церковь. «Виновник торжества» взят под стражу.

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Источник: Officer.com

Фото: YouTube