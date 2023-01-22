Догнать трактор легко, а вот остановить... (видео) — журнал За рулем

Догнать трактор легко, а вот остановить... (видео)

Полицейские долго преследовали тихохода-нарушителя.

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В Северной Каролине (США) кто-то позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный мужчина украл трактор John Deere и пытается давить на нем пешеходов на парковке.

Полиция прибыла на место и попыталась произвести задержание, но это оказалось непросто.

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Тракторист решил устроить гонку, протаранив патрульный автомобиль. За нарушителем устремилось все управление полиции городка Бун. По колесам Джон Дира выстрелили и пробили переднее, из-за чего погоня стала напоминать парад, потому что скорость существенно снизилась.

Когда гонка закончилась, мужчина выбежал из трактора с ножом. Его усмирили с помощью электрошокера. В результате инцидента пострадало только имущество: три автомобиля, мусорный бак, церковь. «Виновник торжества» взят под стражу.


Источник: Officer.com

Фото: YouTube

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