Школьники в Сибири сожгли автомобиль стоимостью 6 млн рублей — журнал За рулем

Школьники в Сибири сожгли автомобиль стоимостью 6 млн рублей

Они сделали это по заказу.

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Двое юношей в Омске подожгли Range Rover, который принадлежит местному предпринимателю.

Сообщение о пожаре поступило в полицию в три часа ночи. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители вычислили двух школьников 17-ти и 16-ти лет из Советского и Чкаловского поселков соответственно.

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Оказалось, что действовали поджигатели по заданию заказчика, которого еще не нашли. Купили бензин, облили внедорожник и подожгли. Ущерб потерпевшему составил шесть миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. «Кукловод», подбивший парней на такое дело, может получить до пяти лет лишения свободы.

Источник: МВД

Фото: Вконтакте

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