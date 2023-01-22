Школьники в Сибири сожгли автомобиль стоимостью 6 млн рублей

Двое юношей в Омске подожгли Range Rover, который принадлежит местному предпринимателю.
Сообщение о пожаре поступило в полицию в три часа ночи. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители вычислили двух школьников 17-ти и 16-ти лет из Советского и Чкаловского поселков соответственно.
Оказалось, что действовали поджигатели по заданию заказчика, которого еще не нашли. Купили бензин, облили внедорожник и подожгли. Ущерб потерпевшему составил шесть миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. «Кукловод», подбивший парней на такое дело, может получить до пяти лет лишения свободы.
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Источник: МВД
Фото: Вконтакте
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