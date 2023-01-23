В России появилась новая Toyota: цена в пределах 1,5 млн рублей

На российском рынке появилась новая модель от Toyota: Toyota Wigo с небольшим пробегом предлагают за 1,5 млн рублей. Модель также известна как Toyota Agya и Daihatsu Ayla.
Машина предлагается с четырехцилиндровым двигателем 1, 2 л мощностью 88 л.с., который работает в паре с четырехступенчататой коробкой-автоматом. Среди опций продавец указывает подогрев сидений, кондиционер, камеру заднего вида, электропривод зеркал, мультифункциональное рулевое колесо, литые легкосплавные диски.
Рестайлинговая модель получила новые бамперы, другие противотуманки, иную графику задних фонарей и более крупные зеркала заднего вида.
В 2022 году Toyota приостановила работу завода в России и импорт автомобилей в Россию.
Источник: Российская газета
Фото: Toyota, Unsplash
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