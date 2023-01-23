На чем ездит самый высокий человек в России?

Как известно, люди большого роста испытывают сложности в быту — в частности, им подойдет не любой автомобиль...

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Спортсмен, тренер и бизнесмен Сергей Ильин внесен в «Книгу рекордов России» как самый высокий человек в стране. Его рост составляет 224 см, а в положении лежа — 227 см. На недавних играх Мужской баскетбольной лиги известная автогонщица Татьяна Елисеева поинтересовалась у Сергея, на какой машине он передвигается.

«Сергей сам за рулем не ездит. Как ни странно, на пассажирском месте во внедорожниках ему тоже неудобно. А вот в седанах, например в Kia K5 и даже в Солярисе, вполне может поместиться», — рассказала Елисеева на своей странице ВКонтакте.

Известно также, что по Москве 35-летний гигант предпочитает перемещаться на общественном транспорте — на метро, автобусах и электробусах. Среди автобусов ему больше нравятся старые модели, так как в них выше потолки.

Источник: ВКонтакте / Татьяна Елисеева