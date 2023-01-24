В этот день запатентовали ДВС. Кто его автор, помните?

А произошло это в далеком 1860 году.

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В 1860 году бельгийский инженер Жан-Этьен Ленуар оформил патент на изобретенный им двигатель внутреннего сгорания. Этот мотор мощностью 12 л.с. работал на смеси воздуха и светильного газа, имел электрическое зажигание и был стационарной силовой установкой.

Потом на его основе Ленуар создал двигатель для своей самобеглой повозки — «Гиппомобиля», который появился задолго до автомобиля Бенца.

КПД двигателя не превышал 4,65%, тем не менее, двигатель Ленуара получил некоторое распространение, например, его использовали как лодочный мотор.

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А первый двигатель внутреннего сгорания, близкий к современному, был создан в 1876 году инженером Николаусом Отто.

Справка

В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя. Продукты сгорания образуют рабочее тело. Такой двигатель преобразует энергию сгорания топлива в механическую работу. Существует большое число разнообразных двигателей с внутренним сгоранием, отличающихся назначением, способом отдачи мощности и другими параметрами.

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Источник: Календарь «За рулем», Википедия



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