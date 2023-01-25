Грузовая Нива стала еще удобнее — журнал За рулем

Грузовая Нива стала еще удобнее

Удалось увеличить ее грузоподъемность.

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АВТОВАЗ объявил о старте продаж модернизированных коммерческих пикапов на базе Niva Legend, которые выпускает дочерняя компания — ПСА ВИС-Авто.

Максимальная грузоподъемность автомобилей выросла на 185 кг, при этом самая большая грузоподъемность (800 кг) — у модификации с двухместной кабиной и бортовой платформой без надстройки.

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Грузовая Нива стала еще удобнее

Рекомендованная розничная цена на базовый коммерческий пикап Niva Legend начинается от 1 153 400 рублей.

Специальные модификации пикапов для пожарных и спасателей постоянно работают с нагрузкой в 80–100%, что подтверждает надежность и прочность кузова. Чтобы увеличить грузоподъемность, и коммерческим версиям пикапов на базе Lada Niva Legend усилили кузов, доработали конструкцию соединения кабины с полурамой.

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Сегодня на базе Нивы предлагают как 2-местные, так и 5-местные пикапы, автомобили со стеклопластиковым кунгом, изотермические фургоны, рефрижераторы, автомобили техпомощи, версии для грунтовых дорог — более 30 различных комплектаций с объемом грузового отделения от 1 до 3,5 куб. м и грузоподъемностью от 640 до 800 килограммов.

Источник: АВТОВАЗ

Фото: Depositphotos

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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