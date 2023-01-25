Новосибирск завалило снегом. На улицах — настоящее бездорожье (видео) — журнал За рулем

Новосибирск завалило снегом. На улицах — настоящее бездорожье (видео)

После суровых морозов начала января на некоторые регионы России обрушились обильные снегопады...

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Буквально укрыт снегом оказался Новосибирск, в связи с чем местные автолюбители столкнулись с серьезными трудностями. А усугубилось сложность перемещения по городу тем обстоятельством, что дорожные службы, по мнению автора представленного ролика, не спешат чистить некоторые улицы.

В кадр попала улица Вертковская — утверждается, что она, как и переулки Костычева (их в Новосибирске четыре), не чистится вовсе! В ролике мы видим, что машины передвигаются с большим трудом. Часто автомобили здесь застревают и не могут выехать без посторонней помощи, добавляет автор поста. Пешеходам тоже не позавидуешь.

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Источник: ВКонтакте / Дальнобойщики

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