У Лады Весты появился новый конкурент — журнал За рулем

У Лады Весты появился новый конкурент

Он имеет кузов универсал, панорамную крышу и 143-сильный мотор.

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Renault Arkana вернулся в Россию

Во Владивостоке появляется все больше интересных автомобилей. Это не только праворульные «японки», но и машины из Южной Кореи, Китая и других стран.

Одна из интересных новинок — китайский Dongfeng Aeolus Yixuan GS. Он же Dongfeng H30 Cross и Dongfeng A30. Внешне модель напоминает нашу Весту, но у нее более мощный мотор и она богаче оснащена.

У Лады Весты появился новый конкурент

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В предлагаемую дилером комплектацию входят цифровая приборная панель, современная медиасистема, климат-контроль, запуск двигателя кнопкой, панорамная крыша с люком, круиз-контроль…

У Лады Весты появился новый конкурент

В Россию везут версию с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 143 л.с. и автоматической тансмиссией — 6-ступенчатым роботом. Другая версия менее интересна, так как оснащается литровым турбированным мотором мощностью 125 л.с., а также механикой или роботом.

У Лады Весты появился новый конкурент

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Скоро мы перестанем тонировать машины

В Китае автомобиль стоит от 74 900 до 108 900 юаней, что в переводе на нашу валюту составляет 757 тыс. до 1,1 млн рублей.

После уплаты всех пошлин и сборов стоимость универсала Dongfeng Aeolus Yixuan GS с 1,5-литровым мотором в России, как пишет РГ, составляет 2 520 000 рублей.

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Фото: Dongfeng

У Лады Весты появился новый конкурент

Он имеет кузов универсал, панорамную крышу и 143-сильный мотор.

У Лады Весты появился новый конкурент — фото 1386268У Лады Весты появился новый конкурент — фото 1386265У Лады Весты появился новый конкурент — фото 1386266У Лады Весты появился новый конкурент
У Лады Весты появился новый конкурент

Он имеет кузов универсал, панорамную крышу и 143-сильный мотор.

У Лады Весты появился новый конкурент — фото 1386265У Лады Весты появился новый конкурент — фото 1386266У Лады Весты появился новый конкурент — фото 1386268У Лады Весты появился новый конкурент
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)

LADA 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфорт, практичность.

Недостатки:

невнятные дверные стопоры — открытая дверь от любого дуновения закрывается.

Комментарий:

машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.

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