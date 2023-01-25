У Лады Весты появился новый конкурент

Он имеет кузов универсал, панорамную крышу и 143-сильный мотор.

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Во Владивостоке появляется все больше интересных автомобилей. Это не только праворульные «японки», но и машины из Южной Кореи, Китая и других стран.

Одна из интересных новинок — китайский Dongfeng Aeolus Yixuan GS. Он же Dongfeng H30 Cross и Dongfeng A30. Внешне модель напоминает нашу Весту, но у нее более мощный мотор и она богаче оснащена.

В предлагаемую дилером комплектацию входят цифровая приборная панель, современная медиасистема, климат-контроль, запуск двигателя кнопкой, панорамная крыша с люком, круиз-контроль…

В Россию везут версию с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 143 л.с. и автоматической тансмиссией — 6-ступенчатым роботом. Другая версия менее интересна, так как оснащается литровым турбированным мотором мощностью 125 л.с., а также механикой или роботом.

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В Китае автомобиль стоит от 74 900 до 108 900 юаней, что в переводе на нашу валюту составляет 757 тыс. до 1,1 млн рублей.

После уплаты всех пошлин и сборов стоимость универсала Dongfeng Aeolus Yixuan GS с 1,5-литровым мотором в России, как пишет РГ, составляет 2 520 000 рублей.

Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до»: автомобиль уже скоро поступит в продажу и будет представлен на нашем рынке.

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Фото: Dongfeng