Кому же он достался? Взгляните на этот потрясающий грузовик ЗИЛ

В Казани на продажу выставили великолепно выглядящий грузовик на базе ЗИЛа.

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Известно, что по документам это тягач ЗИЛ-441510 1991 года, такая же модель с ранней кабиной именовалась ЗИЛ-130В1. Однако кабина здесь неродная вовсе: по крайней мере, ее «оперение» — от тяжелого трехосного ЗИЛ-133ГЯ. И эта выступающая вперед морда делает машину очень брутальной…

…Но это далеко не все новации, сделанные прежним владельцем. Вы могли заметить оригинальную решетку радиатора, воздухозаборник на капоте, улучшенный бампер с фартуком, противотуманки и выведенный наружу змеевик системы охлаждения. А также небольшой спальный отсек и высящийся над ним обтекатель.

Также были добавлены щитки для задних колес, низкий задний бампер, ящик для АКБ и инструментов по левому борту (бак — справа), а в кабине помимо нового спальника появились современные сиденья, аудиосистема, дорожная рация, новый моторный щит и… руль MAN.

Это и приоткрывает завесу тайны по поводу силового агрегата: она, а также ходовая часть и колеса заимствованы у немецкого MAN, а гидроусилитель — у американского International. Владелец утверждает, что все изменения узаконены, а сам тягач с одноосным полуприцепом не попадает под «Платон». В общем, с учетом цены всего в 500 тысяч рублей совершенно неудивительно, что автомобиль уже продан.

Источник: Все о грузовиках — Trucksplanet