Автомобиль имеет хорошее оснащение и сдвижную дверь с правой стороны.

Материалы по теме Угадаете машину на фото? Нет, не Porsche

Дилеры начали продавать еще одну модель Kia, которая раньше не поставлялась в нашу страну. Это 5-дверный городской хэтчбек Kia Ray.

В оснащение автомобиля входят, например, камера заднего вида и подогревы сидений, а также подогрев руля и зеркал заднего вида.

Построен Ray на базе знакомого в России хэтчбека Kia Picanto, но его колесная база увеличена с 2400 мм до 2520 мм. Также модель отличается высокой крышей и практичной прямоугольной геометрией кузова. Высота автомобиля достигает 1700 мм, а длина — 3595 мм.

Кроме того, хэтчбек имеет удобную заднюю сдвижную дверь с правой стороны. С левой стороны задняя дверь обычная — распашная.

Материалы по теме Глава VW открестился от водородных машин

Под капотом Kia Ray установлен экономичный 76-сильный бензиновый двигатель 1.0 MPI, передающий крутящий момент на передние колеса через четырехступенчатый автомат.

В Южной Корее Kia Ray продают по цене от 20 150 000 вон (1,13 млн рублей). Автомобиль завозится в Россию неофициально — по схеме параллельного импорта. Как пишет РГ, его стоимость составляет около 1,65 млн рублей, что зависит от курса валют.

Фото: Kia