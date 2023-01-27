Новый бюджетный Kia — уже в России — журнал За рулем

Новый бюджетный Kia — уже в России

Автомобиль имеет хорошее оснащение и сдвижную дверь с правой стороны.

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Дилеры начали продавать еще одну модель Kia, которая раньше не поставлялась в нашу страну. Это 5-дверный городской хэтчбек Kia Ray.

В оснащение автомобиля входят, например, камера заднего вида и подогревы сидений, а также подогрев руля и зеркал заднего вида.

Новый бюджетный Kia — уже в России

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Построен Ray на базе знакомого в России хэтчбека Kia Picanto, но его колесная база увеличена с 2400 мм до 2520 мм. Также модель отличается высокой крышей и практичной прямоугольной геометрией кузова. Высота автомобиля достигает 1700 мм, а длина — 3595 мм.

Новый бюджетный Kia — уже в России

Кроме того, хэтчбек имеет удобную заднюю сдвижную дверь с правой стороны. С левой стороны задняя дверь обычная — распашная.

Новый бюджетный Kia — уже в России

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Под капотом Kia Ray установлен экономичный 76-сильный бензиновый двигатель 1.0 MPI, передающий крутящий момент на передние колеса через четырехступенчатый автомат.

В Южной Корее Kia Ray продают по цене от 20 150 000 вон (1,13 млн рублей). Автомобиль завозится в Россию неофициально — по схеме параллельного импорта. Как пишет РГ, его стоимость составляет около 1,65 млн рублей, что зависит от курса валют.

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Фото: Kia

Новый бюджетный Kia — уже в России

Автомобиль имеет хорошее оснащение и сдвижную дверь с правой стороны.

Новый бюджетный Kia — уже в России — фото 1386685Новый бюджетный Kia — уже в России — фото 1386687Новый бюджетный Kia — уже в России — фото 1386686Новый бюджетный Kia — уже в России
Новый бюджетный Kia — уже в России

Автомобиль имеет хорошее оснащение и сдвижную дверь с правой стороны.

Новый бюджетный Kia — уже в России — фото 1386687Новый бюджетный Kia — уже в России — фото 1386686Новый бюджетный Kia — уже в России — фото 1386685Новый бюджетный Kia — уже в России
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