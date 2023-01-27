Названы главные страхи россиян за рулем

90% отмечают, что хотя бы раз в год с ними случаются неприятные происшествия на дороге.

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Самый большой страх у автомобилистов вызывают пешеходы, которые перебегают дорогу в неположенном месте (48%), выяснили специалисты Группы Ренессанс Страхование и сервиса по проверке и подбору автомобилей Автокод.

Больше всего этого боятся жители Санкт-Петербурга (48% водителей города).

На втором месте — потеря контроля над автомобилем (36%), а на третьем — боязнь внезапного появления животного (34%).

Эти страхи чаще всего входят в топ-3 у 75% москвичей и 56% жителей Красноярска.

34% россиян опасаются других водителей, которые ведут себя агрессивно. Больше всего их боятся жители Новосибирска (у 24% этот риск стоит на первом месте).

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Что делать?

Автомобилисты считают, что чтобы избежать происшествия на дороге или случайного ДТП, необходимо соблюдать следующие правила:

держать дистанцию перед другим автомобилем —59%

не забывать использовать поворотники при перестроении — 54%

снижать скорость при движении — 43%

стараться не отвлекаться на телефон — 42%.

не провоцировать других на ответную агрессию — 38%

проверять системы машины на исправность перед каждой поездкой — 36%

не слушать громкую музыку при движении — 20%.

Самые надежные: эти модели реже всего попадали в ремонт в 2022 году.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.





Фото: Depositphotos

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