Названы главные страхи россиян за рулем

Самый большой страх у автомобилистов вызывают пешеходы, которые перебегают дорогу в неположенном месте (48%), выяснили специалисты Группы Ренессанс Страхование и сервиса по проверке и подбору автомобилей Автокод.
Больше всего этого боятся жители Санкт-Петербурга (48% водителей города).
На втором месте — потеря контроля над автомобилем (36%), а на третьем — боязнь внезапного появления животного (34%).
Эти страхи чаще всего входят в топ-3 у 75% москвичей и 56% жителей Красноярска.
34% россиян опасаются других водителей, которые ведут себя агрессивно. Больше всего их боятся жители Новосибирска (у 24% этот риск стоит на первом месте).
Что делать?
Автомобилисты считают, что чтобы избежать происшествия на дороге или случайного ДТП, необходимо соблюдать следующие правила:
- держать дистанцию перед другим автомобилем —59%
- не забывать использовать поворотники при перестроении — 54%
- снижать скорость при движении — 43%
- стараться не отвлекаться на телефон — 42%.
- не провоцировать других на ответную агрессию — 38%
- проверять системы машины на исправность перед каждой поездкой — 36%
- не слушать громкую музыку при движении — 20%.
Самые надежные: эти модели реже всего попадали в ремонт в 2022 году.
«За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Depositphotos
[table id="1598"]