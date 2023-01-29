Как депрессия влияет на человека во время вождения?

Расстройство отражается не только на концентрации внимания.

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От депрессии человек полон мрачных ощущений и мыслей, но как она влияет на вождение автомобилем? Об этом рассказали в Главном управлении дорожного движения Испании.

Во-первых, и это может прозвучать дико, вы рискуете потерять интерес не только к своим любимым увлечениям, но и к тому, что происходит на дороге, пока вы за рулем.

Во-вторых, ваши реакции могут быть губительно замедленными. Это дурным образом аукнется в моменты, когда нужно будет быстро принимать решение. В-третьих, депрессивные расстройства снижают концентрацию внимания. В-четвертых, антидепрессанты часто дают побочные эффекты, которые могут непредсказуемо проявиться при вождении.

В первые недели употребления антидепрессантов водить не рекомендуется. А если вы не лечитесь таблетками, но у вас депрессия, то лучше обратитесь к специалисту, а машина может подождать до лучших времен.

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Источник: El Pais

Фото: За рулем