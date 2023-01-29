Электромобили оснастят «выхлопными» системами

А все потому, что электрификация машин имеет один очень важный недостаток.

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Патент, поданный итальянским производителем спортивных автомобилей Ferrari, описывает внешнюю акустическую систему, которая будет воспроизводить аутентичный звук двигателей внутреннего сгорания марки.

Первый электромобиль с системой воспроизведения звука выхлопа должен появиться в 2025 году.

Ferrari ожидает, что к 2030 году на электромобили будет приходиться до 40% ее продаж. При этом звуки двигателей V6, V8 и V12 уйдут в прошлое из-за перехода на электричество.

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Поэтому компания решила сохранить звуки в записи. Тембр «выхлопа» будет меняться, в зависимости от скорости и степени ускорения электромобилей. Звуков, имитирующих работающий двигатель и звук выхлопа, будет несколько на выбор.

Кроме того, благодаря звукам электромобиль будет заметнее на дороге для пешеходов и других участников дорожного движения.

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Фото: Matt Boitor / Unsplash, Ferrari