С конвейера «Автотора» сошел первый седан Kaiyi E5

Автозавод объявил о старте серийного производства.

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Калининградский «Автотор» начал производство китайского городского седана Kaiyi E5. Сегодня на автозаводе было подписано генеральное соглашение, на основании которого калининградский автопроизводитель получил эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции марки Kaiyi на территории РФ и ряда стран СНГ.

Инвестиции «Автотора» в модернизацию производственной линии для выпуска автомобилей Kaiyi E5 составили более 100 млн руб. Пилотное производство осуществлялось с декабря 2022 по январь 2023 года.

На первоначальном этапе выпуск продукции китайского бренда на заводе будет осуществляться в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства.

Начало продаж модели E5 запланировано на первый квартал 2023 года. До конца 2023 года планируется выход на российский рынок еще трех моделей бренда.

Источник: «Автотор»

Фото: «Автотор»