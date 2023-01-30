Стало известно, когда возобновится производство на заводе «Мазда Соллерс» в Приморье — журнал За рулем

Стало известно, когда возобновится производство на заводе «Мазда Соллерс» в Приморье

Какие именно модели там будут собираться, пока не сообщается.

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Перезапустить производство автомобилей на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке планируется в августе 2023 года. Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко на совещании об итогах социально-экономического развития края.

«Есть небольшие снижения по индексу промышленного производства. Они касаются приостановки линии на заводе „Мазда Соллерс“. Но в этом году мы видим объемы крупных предприятий, мы видим увеличение гособоронзаказа и перезапуск в августе „Мазда Соллерс“ этой линии — поэтому тот показатель по индексу промышленного производства на готовую продукции, думаю, выровняем даже с плюсом», — заявил губернатор.

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Какие именно автомобили будут выпускаться на заводе, глава региона не озвучил. До ухода «Мазды» из России там собирались кроссоверы CX-5 и CX-9, а также седан Mazda 6.

Ранее в «Соллерсе» рассказывали, что будут ориентироваться на модели среднего ценового сегмента, которые смогут заменить кроссоверы Mazda.

В конце прошлого года «Соллерс» закрыла сделку по выкупу доли Mazda в совместном предприятии во Владивостоке.

Источник: ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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