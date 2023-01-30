В Санкт-Петербурге запускают завод запчастей для иномарок

Купившая производство компания выпускает большую номенклатуру деталей шасси — в частности, подвесок и выхлопных систем…

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Производственно-складской корпус площадью 7 тысяч кв. метров в Красном Селе (Санкт-Петербург) перешел в собственность компании Trialli — это производитель автокомпонентов с итальянскими корнями. Источник со ссылкой на РБК-Петербург пишет, что инвестиции в новое производство составили 200 млн рублей.

Что же там будет выпускаться? Известно, что сейчас Trialli делает детали рулевого управления, подвески, тормозов, трансмиссии, двигателей и выхлопных систем. В Пушкине (тоже Ленобласть) у производителя площадка в 2 тысячи кв. метров, способная выпустить 170 тысяч систем выхлопа в год.

Источник: Petrograd

Фото: TRIALLI