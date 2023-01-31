Названы самые любимые в РФ цвета машин — журнал За рулем

Названы самые любимые в РФ цвета машин

Это интересно — российские модели покупатель предпочитает в сером цвете.

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СберАвто изучил продажи автомобилей в 2022 году и особое внимание уделил палитре их цветов. Примечательно, что вкусы у покупателей машин несколько изменились.

Кроме того, как выяснилось, большое влияние на выбор цвета имеет марка автомобиля. Например, российские машины чаще выбирают в неприметном сером цвете.

На первом месте оказался белый цвет, который выбрали 15% покупателей. Надо отметить, что автомобили в этом цвете, который не требует доплат, приобретают таксопарки и каршеринг. Затем кузов оклеивается пленкой желтого или иного цвета с рекламой.

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Второе место занимают черный и серый цвета, которые выбрали по 14% покупателей автомобилей. Замыкают тройку лидеров серебристый и темно-синий — по 10% покупателей.

В топ-5 вошли также бежевый и красный цвета, набравшие почти по 10% почитателей, и некогда очень популярный коричневый цвет — 8%.

Шестое место делят оранжевый и зеленый цвета (4%), на седьмом — голубой (3%), за ним следует фиолетовый (2%), а на девятом и десятом местах с минимальными отрывами оказались пурпурный, желтый и золотой цвета.

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Чаще всего отечественные автомобили покупаются и заказываются в серых цветах. Китайские же машины покупатели больше любят в белом цвете (25%) или в черном (20%).

Также исследователи заметили, что и цена влияет на предпочитаемый цвет машины. Недорогие модели до 1,5 млн рублей, пишет РГ, чаще продают в черном, белом и серебристом цветах. Машины от 3 млн рублей уже предлагают в синем, красном, зеленом и коричневом цветах.

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Фото: Maxime Bhm / Unsplash

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