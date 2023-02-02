Посмотрите, какие автодома делают из Садко Next

В нем есть практически все для автономной жизни в течение нескольких дней. Вы можете забраться в самую непролазную глушь - машина-то полноприводная!

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В городе Ворсма Нижегородской области выпускают вот такие автодома на базе ГАЗ Садко Next. За основу берется стандартное шасси с дизелем ЯМЗ-53443 и 5-ступенчатой МКП. В кабине есть сигнализация, магнитола, предпусковой подогреватель, кондиционер с разводкой воздуха в фургон. Сам фургон стеклопластиковый, на каркасно-металлической основе из профильной трубы, есть возможность перехода из кабины.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Оснащение:

стены и потолок — износостойкий композит, пол — водостойкая фанера

электрический теплый пол

сдвижная дверь с замком между отсеками

тепло- и шумоизоляция

грузовые отсеки с замками

кондиционер

отопитель

генератор бензиновый

баки для чистой и отработанной воды (75 и 130 литров)

инвертор с 24V на 12V

светодиодное потолочное освещение

электрощиток с автоматами защиты, розетки 12 и 220 В

антресоли и шкафы

холодильник на 98 литров

стол складной длиной 1,4 м

спальник-трансформер двухуровневый на 4 спальных места

TV-монитор откидной; Smart-TV Android

биотуалет кассетного типа, душевая стойка со смесителем

Показанный на фотографиях образец уже отправился к заказчику в Челябинск. Ориентировочная цена такого автодома составляет 11 800 000 рублей.

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Источник: ktt52.ru

Фото: ktt52.ru