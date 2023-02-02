Посмотрите, какие автодома делают из Садко Next

В городе Ворсма Нижегородской области выпускают вот такие автодома на базе ГАЗ Садко Next. За основу берется стандартное шасси с дизелем ЯМЗ-53443 и 5-ступенчатой МКП. В кабине есть сигнализация, магнитола, предпусковой подогреватель, кондиционер с разводкой воздуха в фургон. Сам фургон стеклопластиковый, на каркасно-металлической основе из профильной трубы, есть возможность перехода из кабины.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Оснащение:
- стены и потолок — износостойкий композит, пол — водостойкая фанера
- электрический теплый пол
- сдвижная дверь с замком между отсеками
- тепло- и шумоизоляция
- грузовые отсеки с замками
- кондиционер
- отопитель
- генератор бензиновый
- баки для чистой и отработанной воды (75 и 130 литров)
- инвертор с 24V на 12V
- светодиодное потолочное освещение
- электрощиток с автоматами защиты, розетки 12 и 220 В
- антресоли и шкафы
- холодильник на 98 литров
- стол складной длиной 1,4 м
- спальник-трансформер двухуровневый на 4 спальных места
- TV-монитор откидной; Smart-TV Android
- биотуалет кассетного типа, душевая стойка со смесителем
Показанный на фотографиях образец уже отправился к заказчику в Челябинск. Ориентировочная цена такого автодома составляет 11 800 000 рублей.
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Источник: ktt52.ru
Фото: ktt52.ru
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