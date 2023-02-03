Вот что легко уничтожит танки Leopard

Чтобы сжечь бронетехнику стоимостью полмиллиарда, достаточно 2,5 млн рублей.

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Уничтожать немецкие танки «Леопард», которые западные страны решили поставлять режиму Зеленского, можно с помощью дронов.

Это доказали в Новосибирске — в конструкторском бюро «Спектр». Летательный аппарат может нести заряд, мощности которого вполне достаточно, чтобы прожечь броню. Кроме того, благодаря высокой точности попадания дрон никогда не будет потрачен зря.

«Мы создали прототип дрона — он способен нести боевую часть, которая прожигает броню толщиной свыше 100 миллиметров. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожать тяжелую бронетехнику. Например, танки Leopard. Экономическая составляющая достаточно проста — стоимость нашего серийного образца будет в районе 2,5 миллионов рублей. Танк же стоит полмиллиарда рублей. Поэтому это экономически эффективно», − рассказал исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.

Новый дрон был создан в рекордные сроки и уже готов к серийному производству и отправке в зону СВО.

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«Мы масштабировали свой проект, который изначально разработали — то есть у нас был БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Прим. ред.), способный доставлять полезную нагрузку до килограмма. Это либо две гранаты, либо четыре поражающих элемента. Какие будут поражающие элементы — пока сказать не могу, так как у нас только будут огневые испытания. — Если мы получим финансирование или заказ, то реализуем производство на территории Новосибирска», — цитирует КП-Новосибирск слова Андрея Братенькова.

Кроме того, конструкторское бюро «Спектр» разработало оборудование, благодаря которому производительность бронеплит можно увеличить вдвое.

Фото: конструкторское бюро «Спектр»