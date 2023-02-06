Покупкой автозавода Volkswagen в Калуге заинтересовался крупный инвестор

Площадку планируют перезапустить, сохранив модели немецкого концерна или близкие к ним автомобили.

Покупкой завода Volkswagen в Калуге заинтересовалась АФК «Система». К покупке также будет привлечена казахстанская компания Allur, которая, в том числе, занимается выпуском автомобилей и имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР, сообщают источники.

В АФК и Allure комментариев пока не дают. В «Фольксваген Груп Рус» сказали, что рассматривают продажи активов, но пока никакого решения не принято.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По данным источника, есть несколько вариантов возможного взаимодействия казахстанской и российской сторон в сделке. Но, вероятнее всего, речь идет о продолжении выпуска имеющихся моделей.

С марта 2022 года площадка в Калуге находится в простое. Ранее там выпускали модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Производственная мощность автозавода — 225 тыс. автомобилей в год.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Volkswagen