На замену Rio и Polo: еще один иранский производитель нацелился на российский рынок

Иранская марка Saipa планирует начать продажи автомобилей в России и Белоруссии. На российский и белорусский рынки компания планирует вывести три модели: хэтчбек Quik, а также седаны Saina и Shahin.
«25 января 2023 года наша компания заключила дистрибьюторский контракт со вторым по величине заводом Ирана — Saipa. На данный момент сам завод занимается сертификацией автомобилей. Примерно через три месяца автомобили появятся в России и Беларуси», — сообщил представитель ООО «Лаки Кэренси» (официальный дистрибьютор бренда на территории РФ и Республики Беларусь).
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Одна из моделей — Saipa Shahin уже знакома россиянам, ее показывали в августе прошлого года на международной выставке MIMS в Москве. Она построена на платформе Toyota B. По габаритам седан сопоставим с Kia Rio и Volkswagen Polo. Машина оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 110 л.с.
Стоимость Saipa Shahin в России оценивают примерно от 1 до 1,3 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Av.by
Фото: MIMS, Saipa
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.