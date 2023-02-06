На замену Rio и Polo: еще один иранский производитель нацелился на российский рынок — журнал За рулем

На замену Rio и Polo: еще один иранский производитель нацелился на российский рынок

Продажи машин нового бренда начнутся уже через три месяца.

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Иранская марка Saipa планирует начать продажи автомобилей в России и Белоруссии. На российский и белорусский рынки компания планирует вывести три модели: хэтчбек Quik, а также седаны Saina и Shahin.

«25 января 2023 года наша компания заключила дистрибьюторский контракт со вторым по величине заводом Ирана — Saipa. На данный момент сам завод занимается сертификацией автомобилей. Примерно через три месяца автомобили появятся в России и Беларуси», — сообщил представитель ООО «Лаки Кэренси» (официальный дистрибьютор бренда на территории РФ и Республики Беларусь).

На замену Rio и Polo: еще один иранский производитель нацелился на российский рынокSaipa Quik
Saipa Quik

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Одна из моделей — Saipa Shahin уже знакома россиянам, ее показывали в августе прошлого года на международной выставке MIMS в Москве. Она построена на платформе Toyota B. По габаритам седан сопоставим с Kia Rio и Volkswagen Polo. Машина оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 110 л.с.

Стоимость Saipa Shahin в России оценивают примерно от 1 до 1,3 млн рублей.

На замену Rio и Polo: еще один иранский производитель нацелился на российский рынокSaipa Shahin
Saipa Shahin

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Источник: Av.by

Фото: MIMS, Saipa

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