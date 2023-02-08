Показан способ спрятать камеру видеофиксации — не попадитесь! — журнал За рулем

Показан способ спрятать камеру видеофиксации — не попадитесь!

Способ не новый и в последнее время встречается не особенно часто — все-таки большинство инспекторов выполняют свои обязанности добросовестно…

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В Татарстане неравнодушный автомобилист заснял на камеру диалог с инспектором ГИБДД, сидящем в автомобиле рядом с установленной «треногой». Машина была поставлена таким образом, что камера оставалась невидимой с трассы, но вот снимать показания вполне могла.

По правилам, прятать камеры запрещается, равно как и ставить их за перегибами дорог — в этом и состояла суть претензий автомобилиста. Инспектор попытался объяснить, что лишь настраивает камеру, но гражданин отметил, что уже успел съездить в ближайший населенный пункт и вернуться, а «настройка» все продолжалась…

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной публикации, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

Источник: Главная дорога

Фото: depositphotos.com

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