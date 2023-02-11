Автоэксперт рассказал, как некачественный «лобовик» может стать причиной пожара

Казалось бы, какая здесь связь?

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Автомобильный эксперт Петр Баканов предостерег от установки некачественных и неоригинальных стекол.

Он объяснил, что такие стекла могут во время дождя пропускать воду, что может вывести из строя электронный блок управления двигателем (ЭБУ). А в такой ситуации и до пожара недалеко.

«Очень часто многие электронные блоки управления, в том числе ЭБУ, находятся около моторного щита автомобиля или внутри передней панели. Если лобовое стекло было заменено на кривое, со временем в районе дефекта, где герметик соединен с кузовом, образуется протечка, и вода во время дождя начнет капать на электронные компоненты или проводку. И вы даже не будете знать об этом. Результат обычно один — короткое замыкание и пожар», — пояснил эксперт.

Стекло плохого качества, кроме того, со временем может давать искажения, преломления, что будет давать больше бликов при солнечной погоде. Ночью через такое стекло плохо видно дорогу и часто сложно определить расстояние до объектов, предупредил Баканов.