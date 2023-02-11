Когда менять тормозную жидкость: ответ эксперта

Если с заменой моторного масла у большинства автомобилистов вопросов не возникает, и они меняют его, как автопроизводитель завещал, то вот с заменой тормозной жидкости не все так просто.
Главное для этой жидкости — всегда оставаться жидкостью, то есть не закипать при сильном нагреве и не замерзать на морозе. И у этой жидкости есть свой срок службы.
Как отмечают эксперты «За рулем», главный недостаток «тормозухи» — гигроскопичность. Из-за этого снижается температура кипения жидкости. Передать усилие ноги водителя на тормозные механизмы старая жидкость уже не в силах. После нескольких интенсивных торможений педаль проваливается в пол, а машина не тормозит.
Поэтому менять тормозную жидкость надо раз в 2–3 года, советуют эксперты.
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