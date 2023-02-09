Люксовый салон, хорошее состояние кузова, мотор Крайслер… Таких машин почти не осталось.

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В Екатеринбурге на продажу выставили ГАЗ-31105 Волга 2007 года выпуска. Напомним, в 2008-м эти машины перестали сходить с конвейера в Нижнем Новгороде, хотя, по некоторым данным, отдельные партии выпускались в 2009-м. В любом случае, перед нами одна из последних выпущенных Волг. Более того, как модель ГАЗ-31105 считается «последней настоящей Волгой», потому что в том же 2008 году ее фактически сменила Volga Siber, не имевшая с прежними машинами ничего общего.

В продаже такие Волги встречаются, но вот найти достойный экземпляр становится все сложнее — в прямом смысле уходящая натура! Екатеринбургский вариант выглядит привлекательно: с 2007 года машина пробежала менее 50 тысяч километров, да и кузов, судя по фотографиям, хранился бережно…

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Безусловно, это утверждение нуждается в проверке, но состояние машины показывает и хорошо сохранившийся салон. Кстати, его модификация обозначена как «Президент Люкс», обивка сидений тут кожаная, присутствуют нетипичные для простых вариантов элементы — взгляните, например, на оформление потолочного плафона… Под капотом двигатель Chrysler 2.4 мощностью 137 л.с., делающий Волгу вполне динамичным автомобилем. Может быть, неплохой вариант за свои деньги — просят-то всего 300 тысяч рублей…

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Источник: Auto.ru

Фото: Auto.ru