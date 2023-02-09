Иностранные эксперты: «У русских есть супертанки!» — журнал За рулем

Иностранные эксперты: «У русских есть супертанки!»

Поэтому поставляемые Украине бронемашины ни на что не повлияют, предупреждают они.

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Супертанком иностранные эксперты называют Т-14 «Армата». Также они считают, что более 100 танков «Леопард 2», которые страны НАТО передадут режиму Зеленского, не повлияют на ход военных действий.

Об этом предупредил и глава комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев:

Новые танки не сыграют в развитии вооруженного конфликта особой роли».

Иностранные эксперты: «У русских есть супертанки!»

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Кроме того, «Леопарды» из Германии появятся на поле боя не раньше чем через три месяца. Ждать же британские «Челленджеры» и американские «Абрамсы» придется еще дольше.

Российская армия воюет преимущественно танками Т-72, T-80 и T-90, которые выбили с полей сражений практически всю бронетехнику ВСУ. Новые поставки ожидает тот же конец.

Но у России есть «Арматы», предупреждают западные военные эксперты, — супертанки. Конструкция танка идеальна — башня необитаема, а экипаж находится в хорошо защищенной передней части машины.

Впервые главный боевой танк был оснащен полностью автоматизированной и цифровизированной башней. И впервые экипаж танка размещен в бронированной капсуле в передней части корпуса», — цитируют Иносми доклад британской военной разведки о преимуществах «Армат».

Иностранные эксперты: «У русских есть супертанки!»

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Но пока таких танков выпущено всего несколько десятков. При этом эксперты подчеркивают, что важно не количество машин, а то, кто ими командует.

А командует всей спецоперацией сегодня Валерий Герасимов, который окончил военную академию в Казани и специализируется на командовании танковыми войсками. И в его руках танки раскроют весь свой потенциал.

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Фото: Ростех, Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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