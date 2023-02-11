Раскрыт подвох ОСАГО: о нем мало кто знает

Он может обернуться проблемами при ремонте машины.

Материалы по теме В ОСАГО пересмотрят стоимость запчастей для ремонта авто

Страховщики регулярно жалуются на то, насколько невыгодно ОСАГО для них и как они стараются ради автомобилистов.

Вот и введение выплат по ОСАГО с учетом износа деталей (в народе «амортизация») объяснялось тем же — уменьшением стоимости полиса. На деле же выгода для автомобилиста составляет, в среднем, 1200 рублей с полиса, а вот в случае страхового возмещения недоплата по сравнению со стоимостью новых запчастей может достигать 50% (а ранее и вовсе 80%).

Иначе говоря, водитель получает на руки только полцены деталей, а остальное можно требовать с виновника исключительно через суд. Да и оказаться на стороне виновника, чтобы с тебя потом требовали денег, тоже не хочется. Ведь есть же ОСАГО, пусть страховые и разбираются.

Конечно, большинство автомобилистов выступает за отмену амортизации. Доплатить ради этого 1200 рублей не жалко. Но пока предпосылок к реформам нет, сохраняется старая модель.

Некоторые и вовсе начинают ездить без страховки. А знаете, сколько таких водителей? Рассказываем здесь.