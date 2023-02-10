Известны цены на иранские седаны Iran Khodro Tara и Dena+

В некоторых российских дилерских центрах эти машины уже появились в продаже.

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Хотя официальные поставки иранских автомобилей в Россию еще не начались, в некоторых салонах Ростова-на-Дону уже появились седаны IKCO Tara и Dena+.

Tara оснащен мотором 1.6 мощностью 113 л.с. и 5-ступенчатой механикой.

Стоит такой автомобиль 1 399 700 рублей.

IKCO Tara

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В Dena+ установлен турбомотор 1.7 мощностью 150 л.с., который работает в паре с шестидиапазонным автоматом. За него просят 1 492 000 рублей.

Эти машины были ввезены по параллельному импорту, но и официальные поставки скоро начнутся: иранский концерн Iran Khodro (IKCO) планирует к концу марта поставить в Россию 2 тысячи автомобилей, а в планах компании Saipa — более 20 тысяч машин в год.

IKCO Dena+

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Источник: «Южный автомобиль»

Фото: IKCO