Известны цены на иранские седаны Iran Khodro Tara и Dena+

Хотя официальные поставки иранских автомобилей в Россию еще не начались, в некоторых салонах Ростова-на-Дону уже появились седаны IKCO Tara и Dena+.
Tara оснащен мотором 1.6 мощностью 113 л.с. и 5-ступенчатой механикой.
Стоит такой автомобиль 1 399 700 рублей.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В Dena+ установлен турбомотор 1.7 мощностью 150 л.с., который работает в паре с шестидиапазонным автоматом. За него просят 1 492 000 рублей.
Эти машины были ввезены по параллельному импорту, но и официальные поставки скоро начнутся: иранский концерн Iran Khodro (IKCO) планирует к концу марта поставить в Россию 2 тысячи автомобилей, а в планах компании Saipa — более 20 тысяч машин в год.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: «Южный автомобиль»
Фото: IKCO
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.