И никто не знает, сколько таких машин готовы купить российские автолюбители.
В качестве пробного шара Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 2 тыс. машин, а Saipa — более 20 тыс. в этом году.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
— Тут вопрос в соотношении цены и качества и еще в том, что будет с запчастями на «иранцев», гарантией, обслуживанием, будет ли готова структура к началу продаж? Готовы ли производители вложиться в организацию обслуживания либо сами его организуют? Будет ли склад запчастей?
Если просто начнут продавать без запчастей и «сопровождения», люди, естественно задумаются, как такой автомобиль обслуживать.
Базовые детали для Пежо (а, например, Тара — это Peugeot 301 в иранском исполнении), конечно, найти можно. Колодки, фильтры и т.д., но когда разобьется фара или ветровое стекло — будет не очень весело.
А потенциально — да, перспектива у таких машин есть. Помню, неоднозначно был в свое время принят Samand на базе Пежо 405, продали около 12 тыс. машин. Но те, кто купил, до сих пор на них ездит, хотя с запчастями проблемы возникают.
Что касается самих иранских автомобилей, то в них одновременно могут соседствовать странные технологические решения и недостаточное качество с автоматической коробкой передач, подушками безопасности, электронными помощниками и т. д.
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