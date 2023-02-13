Планы у автоконцернов из Ирана амбициозные, но отечественные автомобилисты пока еще помнят, что такое качественные и комфортные европейские и японские автомобили.

Материалы по теме Иранцы определились, сколько машин они поставят в Россию

И никто не знает, сколько таких машин готовы купить российские автолюбители.

В качестве пробного шара Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 2 тыс. машин, а Saipa — более 20 тыс. в этом году.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Тут вопрос в соотношении цены и качества и еще в том, что будет с запчастями на «иранцев», гарантией, обслуживанием, будет ли готова структура к началу продаж? Готовы ли производители вложиться в организацию обслуживания либо сами его организуют? Будет ли склад запчастей?

Если просто начнут продавать без запчастей и «сопровождения», люди, естественно задумаются, как такой автомобиль обслуживать.

Базовые детали для Пежо (а, например, Тара — это Peugeot 301 в иранском исполнении), конечно, найти можно. Колодки, фильтры и т.д., но когда разобьется фара или ветровое стекло — будет не очень весело.

А потенциально — да, перспектива у таких машин есть. Помню, неоднозначно был в свое время принят Samand на базе Пежо 405, продали около 12 тыс. машин. Но те, кто купил, до сих пор на них ездит, хотя с запчастями проблемы возникают.

Что касается самих иранских автомобилей, то в них одновременно могут соседствовать странные технологические решения и недостаточное качество с автоматической коробкой передач, подушками безопасности, электронными помощниками и т. д.