Автоодеяла помогают водителям. Так какое выбрать?

Автоодеяло — утеплитель для подкапотного пространства, который в зимний период позволяет двигателю быстрее нагреваться и дольше остывать.
Оно обеспечивает шумоизоляцию, поглощая звуки работы двигателя, защищает от пыли и грязи — двигатель и другие узлы остаются чистыми. Кроме этого, автоодеяло способствует отсутствию наледи на капоте: снег тает естественно, что увеличивает срок службы ЛКП.
Однако при выборе такого аксессуара необходимо учитывать некоторые нюансы, отмечает эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максим Соколов.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Материал изготовления:
- войлочное — хорошо сохраняет тепло и недорого стоит. Однако материал выдерживает температуру только до 300 °С, небезопасен при возгорании и быстро деформируется. Через сезон его придется менять
- из стекловолокна — у него высокая пожароустойчивость. Выдерживает до 800 °С, но и стоит дороже
- из муллитокремнеземистого материала — изготавливается из алюминия и оксида кремния. Устойчиво к высоким температурам (до 1200 °С) и возгоранию. Долговечное, пожаробезопасное, но и самое дорогое.
Минусы автоодеял
- Вероятность пожара. При возгорании проводки войлочное одеяло ускорит процесс горения. С более дорогими моделями таких проблем не возникнет.
- Недолгий срок службы — быстро загрязняются, начинают плохо пахнуть, менять их приходится, в среднем, раз в 2 года.
- Автомобильное одеяло закрывает доступ к двигателю. Чтобы, например, быстро проверить масло, приходится его снимать.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
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