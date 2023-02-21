Автоодеяла помогают водителям. Так какое выбрать? — журнал За рулем

Автоодеяла помогают водителям. Так какое выбрать?

Ведь они могут быть как полезными, так и опасными.

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Автоодеяло — утеплитель для подкапотного пространства, который в зимний период позволяет двигателю быстрее нагреваться и дольше остывать.

Оно обеспечивает шумоизоляцию, поглощая звуки работы двигателя, защищает от пыли и грязи — двигатель и другие узлы остаются чистыми. Кроме этого, автоодеяло способствует отсутствию наледи на капоте: снег тает естественно, что увеличивает срок службы ЛКП.

Однако при выборе такого аксессуара необходимо учитывать некоторые нюансы, отмечает эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максим Соколов.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Материал изготовления:

  • войлочное — хорошо сохраняет тепло и недорого стоит. Однако материал выдерживает температуру только до 300 °С, небезопасен при возгорании и быстро деформируется. Через сезон его придется менять
  • из стекловолокна — у него высокая пожароустойчивость. Выдерживает до 800 °С, но и стоит дороже
  • из муллитокремнеземистого материала — изготавливается из алюминия и оксида кремния. Устойчиво к высоким температурам (до 1200 °С) и возгоранию. Долговечное, пожаробезопасное, но и самое дорогое.

Минусы автоодеял

  • Вероятность пожара. При возгорании проводки войлочное одеяло ускорит процесс горения. С более дорогими моделями таких проблем не возникнет.
  • Недолгий срок службы — быстро загрязняются, начинают плохо пахнуть, менять их приходится, в среднем, раз в 2 года.
  • Автомобильное одеяло закрывает доступ к двигателю. Чтобы, например, быстро проверить масло, приходится его снимать.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

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