Hella больше не нужна: в Белоруссии наладят производство универсальных фар — журнал За рулем

Hella больше не нужна: в Белоруссии наладят производство универсальных фар

90-миллиметровая оптика устанавливалась на множество видов техники.

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Модули марки Hella румынского производства поселились, в частности, в автобусах ПАЗ-3205/4234 после рестайлинга 2014 года. Но сейчас, когда они больше не поставляются, вновь устанавливаются 7-дюймовая оптика, какая и была на этих моделях изначально.

Теперь же белорусская компания «АМКОДОР» создала аналог оптики Hella, что позволит не зависеть от поставок извне.

Hella больше не нужна: в Белоруссии наладят производство универсальных фар

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Однако на этом разработчики не остановились и создали опытный образец светодиодной оптики того же размера, которая, как заявляет изготовитель, «впечатляет своей функциональностью, техническими характеристиками и оптимальными результатами освещения».

Фары предложат предприятиям МАЗ, МТЗ, МЗКТ, ЛиАЗ, ПАЗ, УАЗ, а также Петербургскому тракторному и Брянскому тракторному заводам.

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Фото: ГАЗ, «АМКОДОР»

Источник: Quto

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