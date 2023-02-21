Сделано важное заявление по программе льготного автокредитования — журнал За рулем

Сделано важное заявление по программе льготного автокредитования

В июле прошлого года Минпромторг возобновил действие программ льготного автокредитования и лизинга в РФ с общим бюджетом 20,7 млрд рублей.

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Минпромторг не намерен переориентировать программу поддержки спроса для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электромобили. Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, основные категории автомобилей, присутствующие сейчас в госпрограмме, будут сохранены.

Ранее проходила информация, что программа будет переориентирована на поддержку покупателей электромобилей, но Мантуров отметил, что «это не соответствует действительности». При этом он не исключил, что параметры по стоимости или предоставляемой скидке могут корректироваться.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По условиям программы, льготные кредиты предоставляются на покупку всех моделей УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, выпущенных в 2022 году. Дисконт от цены транспортного средства составляет 20% (для регионов ДФО = 25%). Повышенная скидка 35% от стоимости, но не более 625 тыс. рублей, действует на электромобили Evolute. Машины, выпускаемые заводом «Москвич», в программу пока не внесены.

Источник: ТАСС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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