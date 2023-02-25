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Компания Hyundai, которой принадлежит премиум-бренд Genesis, запатентовала в России флагманскую модель марки, седан G90 второго поколения.
Сам патент и изображения автомобиля появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
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В Корее G90 появился еще в 2021 году, но к нам до сих пор официально не поставлялся.
Автомобиль выполнен в фирменном дизайне Genesis с решеткой радиатора в форме щита и оптикой в виде двух узких полос, которые опоясывают всю машину.
Салон автомобиля пока не запатентован.
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Источник: Автоновости дня
Фото: Genesis, Федеральный институт промышленной собственности
В России запатентовали новый Genesis G90