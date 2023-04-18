КОРМЗ — новый российский грузовик. Вот что о нем известно
Новое шасси запатентовал Кемеровский опытный ремонтно-механический завод (ОАО «КОРМЗ»), соответствующие изображения появились в открытой части базы Федерального института промышленной собственности.
Заметим, что КОРМЗ занимается выпуском коммунальной техники, базирующейся, главным образом, на шасси КАМАЗ, однако данная разработка предприятия - собственная. Источник пишет, что шасси явно предназначено для навески оборудования типа отвалов, щеток, опрыскивателей.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Судя по патентным изображениям, машина полноприводная и полноуправляемая, то есть все колеса вращаются от двигателя и поворачиваются при выполнении маневров. Валы отбора мощности для навесного оборудования на картинках не показаны.
Двигатель установлен в пределах колесной базы, позади кабины, и закрыт своеобразным «горбом» капота. Таким образом, компоновку бескапотной не назовешь, но при этом обзор с водительского места — как у бескапотника.
Дополнительный обзор обеспечивают прозрачные вставки в дверях – очевидно, таким образом решается проблема слепых зон, характерная для крупной техники. Машина довольно широкая – двухместная кабина выглядит очень просторной.
По всей вероятности, скоро должна состояться официальная презентация первой самостоятельной модели КОРМЗ.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Русский автомобиль
Фото: ФИПС
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен