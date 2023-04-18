КОРМЗ — новый российский грузовик. Вот что о нем известно

Точные характеристики пока не раскрываются, но уже ясно, что машина интересная: шасси полноприводное и полноуправляемое.

Новое шасси запатентовал Кемеровский опытный ремонтно-механический завод (ОАО «КОРМЗ»), соответствующие изображения появились в открытой части базы Федерального института промышленной собственности.

Заметим, что КОРМЗ занимается выпуском коммунальной техники, базирующейся, главным образом, на шасси КАМАЗ, однако данная разработка предприятия - собственная. Источник пишет, что шасси явно предназначено для навески оборудования типа отвалов, щеток, опрыскивателей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Судя по патентным изображениям, машина полноприводная и полноуправляемая, то есть все колеса вращаются от двигателя и поворачиваются при выполнении маневров. Валы отбора мощности для навесного оборудования на картинках не показаны.

Двигатель установлен в пределах колесной базы, позади кабины, и закрыт своеобразным «горбом» капота. Таким образом, компоновку бескапотной не назовешь, но при этом обзор с водительского места — как у бескапотника.

Дополнительный обзор обеспечивают прозрачные вставки в дверях – очевидно, таким образом решается проблема слепых зон, характерная для крупной техники. Машина довольно широкая – двухместная кабина выглядит очень просторной.

По всей вероятности, скоро должна состояться официальная презентация первой самостоятельной модели КОРМЗ.

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Источник: Русский автомобиль

Фото: ФИПС