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В России начались продажи нового кроссовера JAC JS6

Новинка доступна в двух комплектациях.

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Среднеразмерный кроссовер JAC JS6 получил 1,5-литровый турбированный двигатель, мощностью 174 л.с., и 6-диапазоннй робот с двумя «мокрыми» сцеплениями и передним приводом.

Габариты кроссовера (длина, ширина и высота) составляют 4605 x 1890 x 1700 мм соответственно, размер колесной базы – 2720 мм.

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Комплектаций две: Comfort и Luxury – стоимостью 2 599 000 рублей и 2 799 000 рублей соответственно. В стандартное оснащение новинки входят 4 подушки безопасности, круиз-контроль, задний парктроник, 12,3-дюймовые дисплеи цифровой панели приборов и экрана мультимедиа.

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В топе появляются светодиодная оптика, боковые подушки безопасности, электрорегулировка передних кресел, панорамная крыша и климат-контроль.

Клиентам предоставляют на выбор пять цветов кузова: белый, серый, черный, коричневый и красный.

Первыми клиентами, получившими JAC JS6, стали пользователи каршеринга Ситидрайв. Модель появилась в аренде еще в конце марта.

Источник, фото: JAC

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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