Как помочь полиции? Ловко подставить подножку
Разносчик пиццы из Cocco’s Pizza Aston в Пенсильвании (США) моментально стал известным благодаря видео с наружной камеры в доме, куда доставлял заказ.
Тайлер Моррел уже позвонил в дверь частного дома и начал общаться с клиенткой, как они услышали рев машин.
Сзади происходила настоящая погоня – полиция преследовала преступника, и доставщик пиццы, не выпуская коробку из рук, пошел ближе, чтобы посмотреть, как разворачиваются действия.
Увидев, что преступник бежит мимо него, парень сделал несколько шагов назад, а затем ловко выставил вперед ногу, чтобы сбить убегающего, и при этом не выпустил коробку из рук.
Полицейские поблагодарили Тейлера за помощь и шутливо предложили ему работу:
«Спасибо, сэр, за помощь!!! Если вас интересует работа, мы всегда ищем хороших людей».
Позже Моррелл сказал в интервью, что у него не было времени подумать, он просто действовал согласно своим инстинктам. И признался, что это была, наверно, самая крута вещь, которую он когда-либо сделал в жизни.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: FoxNews
Фото: скриншот видео Youtube
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