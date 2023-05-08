#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Мужчину отправили в колонию за поджог автомобиля начальника ГАИМужчину отправили в колонию за поджог автомобиля начальника ГАИ
Взял безнин, подошел к Opel Vectra, обильно...
Вот что нужно сделать с зимними шинами сразу после переобувкиВот что нужно сделать с зимними шинами сразу после переобувки
При ежегодной смене колес вы вдруг...
Туалет в джипе? Почему бы и нет! (видео)Туалет в джипе? Почему бы и нет! (видео)
Не спрашивайте, зачем это нужно. Кто знает, как...

Как помочь полиции? Ловко подставить подножку

Что и сделал доставщик пиццы и сразу же стал героем в соцсетях.

За РулемИ так бывает: утонувшую Теслу продали за 24 тыс. долларов

Разносчик пиццы из Cocco’s Pizza Aston в Пенсильвании (США) моментально стал известным благодаря видео с наружной камеры в доме, куда доставлял заказ.

Тайлер Моррел уже позвонил в дверь частного дома и начал общаться с клиенткой, как они услышали рев машин.

Сзади происходила настоящая погоня – полиция преследовала преступника, и доставщик пиццы, не выпуская коробку из рук, пошел ближе, чтобы посмотреть, как разворачиваются действия.

Увидев, что преступник бежит мимо него, парень сделал несколько шагов назад, а затем ловко выставил вперед ногу, чтобы сбить убегающего, и при этом не выпустил коробку из рук.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Полицейские поблагодарили Тейлера за помощь и шутливо предложили ему работу:

«Спасибо, сэр, за помощь!!! Если вас интересует работа, мы всегда ищем хороших людей».

Позже Моррелл сказал в интервью, что у него не было времени подумать, он просто действовал согласно своим инстинктам. И признался, что это была, наверно, самая крута вещь, которую он когда-либо сделал в жизни.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: FoxNews

Фото: скриншот видео Youtube

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0