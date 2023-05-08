Как помочь полиции? Ловко подставить подножку

Что и сделал доставщик пиццы и сразу же стал героем в соцсетях.

Разносчик пиццы из Cocco’s Pizza Aston в Пенсильвании (США) моментально стал известным благодаря видео с наружной камеры в доме, куда доставлял заказ.

Тайлер Моррел уже позвонил в дверь частного дома и начал общаться с клиенткой, как они услышали рев машин.

Сзади происходила настоящая погоня – полиция преследовала преступника, и доставщик пиццы, не выпуская коробку из рук, пошел ближе, чтобы посмотреть, как разворачиваются действия.

Увидев, что преступник бежит мимо него, парень сделал несколько шагов назад, а затем ловко выставил вперед ногу, чтобы сбить убегающего, и при этом не выпустил коробку из рук.

Полицейские поблагодарили Тейлера за помощь и шутливо предложили ему работу:

«Спасибо, сэр, за помощь!!! Если вас интересует работа, мы всегда ищем хороших людей».

Позже Моррелл сказал в интервью, что у него не было времени подумать, он просто действовал согласно своим инстинктам. И признался, что это была, наверно, самая крута вещь, которую он когда-либо сделал в жизни.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: FoxNews

Фото: скриншот видео Youtube