Пикник на фоне жирафов: нейросеть нарисовала владельцев Lada

По «мнению» Midjourney, именно такими хотят видеть потребителей представители рекламного отдела АВТОВАЗа.

Пока маркетологи ломают голову, составляя портрет своей целевой аудитории, нейросеть уже все за них сделала.

И пусть истинный потребитель продукции АВТОВАЗа выглядит иначе, но посмотрите, какие забавные фотографии сгенерировал искусственный интеллект!

Причем он «понимает», что Жигули остались в прошлом, а потому и представляет их владельцев выходцами из 70-х годов прошлого века.

А вот обладатели Lada – вполне себе современные молодые люди.

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Источник: FoxNews

Фото: VK