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Пикник на фоне жирафов: нейросеть нарисовала владельцев Lada

По «мнению» Midjourney, именно такими хотят видеть потребителей представители рекламного отдела АВТОВАЗа.

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Пока маркетологи ломают голову, составляя портрет своей целевой аудитории, нейросеть уже все за них сделала.

И пусть истинный потребитель продукции АВТОВАЗа выглядит иначе, но посмотрите, какие забавные фотографии сгенерировал искусственный интеллект!

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Причем он «понимает», что Жигули остались в прошлом, а потому и представляет их владельцев выходцами из 70-х годов прошлого века.

А вот обладатели Lada – вполне себе современные молодые люди.

Источник: FoxNews

Фото: VK

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За РулемПономарева Дарина
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