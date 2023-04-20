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Nissan показал странный внедорожник

И этот автомобиль будет поставляться в Россию – напрямую с китайского рынка.

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Называется автомобиль – Nissan Pathfinder. Но мы не зря назвали его новым, а не новым поколением, например. Этот трехрядный внедорожник для Китая абсолютно не похож на уже знакомый нам Nissan Pathfinder.

Китайский (назовем его так) Nissan Pathfinder – внедорожник с двигателем внутреннего сгорания, дизайн которого не имеет ничего общего с североамериканской моделью Pathfinder.

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Как рассказали в Nissan, новинка была разработана с учетом требований китайского рынка и будет производиться на заводе Dongfeng Nissan.

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И касаются упомянутые требования рынка дизайна. Поэтому у китайского Pathfinder большая решетка радиатора V-Motion, оснащенная светодиодной подсветкой. Боковое остекление словно сливается с окном двери багажника, а черный глянец декора контрастирует с золотым оттенком кузова.

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Задние фонари украшены пиксельной светодиодной графикой, а на большой двери багажника есть светящаяся надпись «Pathfinder».

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Внутри нашлось место для семи полноценных сидений, установленных по формуле 2+2+3. Есть два больших экрана – мультимедийной системы и цифровой панели приборов, а на рулевом колесе видны сенсорные кнопки, которые очень любят китайские автомобилисты.

Серийная версия внедорожника может быть оснащена 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью более 200 л.с., автоматической коробкой и системой полного привода.

Фото: Nissan

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
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