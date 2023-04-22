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Новый седан Volkswagen скоро приедет в РФ - вот что о нем известно

Компания представила в Шанхае ID.7 Vizzion - концепт, но почти готовый к серийному производству.

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Новая модульная архитектура MEB создана специально под электромобили брендов Audi, SEAT, Skoda и, конечно, головного Volkswagen. Одним из ярких представителей этой новой плеяды должен стать именно Volkswagen ID.7.

В начале текущего года компания «засветила» фотки машины в камуфляже и раскрыла некоторые цифры. А в Шанхай приехал практически готовый к производству автомобиль - первым рынком сбыта станет именно Китай.

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ID.7 - это действительно большой седан, габаритами превосходящий Passat, причем и в его китайском исполнении тоже: 4940 х 1860 х 1530 мм при колесной базе 2970 мм, что сопоставимо с Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series.

В базе электромобиль заднеприводный (204 л.с.), но есть и двухмоторные полноприводные версии (313 л.с.). Максимальный пробег на одной зарядке составляет 700 км по циклу WLTP.

За Рулем
За Рулем

Поначалу модель будут выпускать два китайских предприятия: FAW-Volkswagen и SAIC-Volkswagen. А во второй половины года к ним присоединится завод немецком Эмдене - он будет делать машины для Европы и США.

К нам, очевидно, попадут «китаянки». Как сообщает «За рулем» с Шанхайского автосалона, по схеме параллельного импорта такие машины должны начать поступать к нам в самое ближайшее время.

Видео: За рулем / Кирилл Милешкин

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Фото:За Рулем«За рулем»
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